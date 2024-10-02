Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu rüzgarı: Taraftarları kendine hayran bıraktı!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:01

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:01

Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Premier Lig'deki kariyerine mükemmel başladı. Dört maçta üç gol ve iki asistle oynayan A Millî Takım'ın yıldızı saha dışında da Portekizlileri şaşkına uğrattı.

BÜYÜK ÖVGÜ



Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devindeki kariyerine harika başladı. Yıldız futbolcu, dört maçta üç gol iki asist yaparak takımını sırtlamayı başardı.

Portekiz en popüler gazetesi olan A Bola'nın editörü Nuno Paralvas, millî futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki performansıyla taraftarların kalbini fethettiğini söyledi. Nuno Paralvas, önceki günlerde AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Benfica taraftarı için güzel bir sürpriz oldu. Çünkü Kerem, takımla çok fazla antrenmana çıkamadan gol atıp asistler yapmaya başladı. Şimdiden Benfica taraftarının kalbini fethetti."

"ŞİMDİDEN SEVDİLER"

"Onu şimdiden sevdiler. Kulüp, Kerem ve Orkun Kökçü ile ilgili bir video hazırlamıştı. YouTube'da bulmak mümkün. Benfica'daki ilk maçında Luz Stadı'ndaki atmosferden etkilendiğini söylüyordu. Kerem bir gol atmıştı, Orkun ise asist yapmıştı."

"Stadyumdaki 60 bin taraftar onu ayakta alkışlıyordu. Tribündeki babası için de duygusal anlardı. Bu bize onun buradaki tecrübesi hakkında ve taraftarların onunla ilgili düşünceleri hakkında fikir veriyor."

EYLÜL AYININ EN İYİ GOLÜ SEÇİLDİ

Bu arada yıldız kanat oyuncusunun 30 Eylül 2024 tarihinde Santa Clara ile oynanan maçta attığı gol, Benfica'da eylül ayının en güzel golü olarak seçildi. Kerem'in bu golünde asist, millî takımın diğer yıldızı Orkun Kökçü'den gelmişti.

12 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, attığı gollerle Portekizli taraftarların sevgisini kazandı. Son olarak Gil Vicente ağlarını havalandıran 25 yaşındaki kanat oyuncusunun golü, Benfica'nın sosyal medya hesabından tam 12 milyon kez görüntülenme aldı.

Portekiz ekibinin daha önce paylaştığı gol videoları 500 bin görüntülenme bile almamıştı. Performansıyla dikkat çeken yıldız futbolcu yeni takımıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 2 asiste imza attı.