Portekiz'den gövde gösterisi: 10'da 10!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 07:42

Güncelleme: 20.11.2023 - 07:42

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 10. hafta karşılaşmasında Portekiz sahasında ağırladığı İzlanda'yı 2-0 yendi.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bruno Fernandes ve 66. dakikada Ricardo Horta kaydetti.

Portekiz aldığı bu galibiyetle beraber puanını 30'a çıkardı ve grupta oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı. İzlanda ise 10 puanda kaldı.