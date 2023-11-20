Portekiz'den gövde gösterisi: 10'da 10!
EURO 2024 Elemeleri'nde Portekiz evinde konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti ve grubu 10'da 10 yaparak tamamladı.
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 10. hafta karşılaşmasında Portekiz sahasında ağırladığı İzlanda'yı 2-0 yendi.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bruno Fernandes ve 66. dakikada Ricardo Horta kaydetti.
Portekiz aldığı bu galibiyetle beraber puanını 30'a çıkardı ve grupta oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı. İzlanda ise 10 puanda kaldı.
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