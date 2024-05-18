Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!

EURO 2024'te mücadele edecek Surbistan'ın kadrosu resmen açıklandı. Fenerbahçe'de forma giyen Sırp yıldız Dusan Tadic de kadroda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:34
Sırbistan'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
Abone Ol google-news

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'te mücadele edecek Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Sırbistan Futbol Federasyonu tarafından duyurulan listede Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic de yer aldı.

İşte o liste;

KALECİLER: Vanja Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic, Jovanovic.

SAVUNMA: Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spajic, Erakovic, Stojic, Simic.

ORTA SAHA: Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Zdjelar, Mijailovic,Sergej Milinkovic-Savic, Samed Bazdar, Cirkovic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Glusevic, Zivkovic, Gacinovic, Radonjic, Dusan Tadic.

HÜCUM: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov, Ivanovic.  


Sırbistan haberleri EURO 2024 haberleri kadro haberleri

İlgili Haberler

Geri sayım sürüyor: İşte EURO 2024'te açıklanan kadrolar!

Geri sayım sürüyor: İşte EURO 2024'te açıklanan kadrolar!
Almanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Kerem Demirbay listede mi?

Almanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Kerem Demirbay listede mi?
Serge Gnabry'den Bayern Münih'e kötü haber: EURO 2024'ü kaçırabilir!

Serge Gnabry'den Bayern Münih'e kötü haber: EURO 2024'ü kaçırabilir!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!

Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!
Torino – Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino – Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'dan Arda Kardeşler tepkisi: 'Sabrımızın sınırı var'

Galatasaray'dan Arda Kardeşler tepkisi: 'Sabrımızın sınırı var'
Üsküdar’da korkunç olay: Kaçırıldı, dövüldü ve gasbedildi…

Üsküdar’da korkunç olay: Kaçırıldı, dövüldü ve gasbedildi…
Okan Buruk'tan derbi öncesi kadro kararı: Savunmada değişiklik!

Okan Buruk'tan derbi öncesi kadro kararı: Savunmada değişiklik!
Beylikdüzü’nde hastanede şüpheli ölüm: Genç hemşire hayatını kaybetti

Beylikdüzü’nde hastanede şüpheli ölüm: Genç hemşire hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dansıyla gündem oldu
Ünlü modacı evinde ölü bulundu

Ünlü modacı evinde ölü bulundu