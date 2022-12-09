Portekizli futbolcu Joao Felix'ten ayrılık iddialarına yanıt

09 Aralık 2022 Cuma, 18:10

Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşılaşacak Portekiz'de futbolculardan Joao Felix, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AYRILIK HABERLERİNE YANIT

Felix, "Atletico Madrid'den ayrılacağın yönünde çıkan haberler Dünya Kupası'ndaki performansını etkiliyor mu?" şeklinde gelen soruya, "Sıfır. Tamamen Dünya Kupası'na odaklandım. İyi bir Dünya Kupası geçirmek ve Portekizlileri mutlu etmek istiyorum. Atletico Madrid olayına Dünya Kupası'ndan sonra bakacağım" diye yanıt verdi.

Kendisinin Kaka ile karşılaştılmasını yorumlayan 23 yaşındaki futbolcu, "Bence bu biraz fazla. Kaka, Ballon d'Or dahil her şeyi kazandı. Ben yeni başlıyorum ama yine bu tür iltifatları duymak güzel" dedi.

"FAS'IN ANALİZİNİ YAPTIK"

Fas için görüşleri sorulan Felix, "Tüm takımların farklı oynama biçimleri var. Fas'ın analizini zaten yaptık. Onların iyi yönlerinden kaçmak için neler yapmamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Portekiz, Fas ile Dünya Kupası'nın çeyrek final maçında 10 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.