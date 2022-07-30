Galatasaray genel kurulunda bütçe oylaması sonuçlandı!
Galatasaray Spor Kulübü’nin düzenlediği olağanüstü genel kurulda 2022 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda, 2022 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda yapılan ve 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü genel kurul toplantısında, konuşmaların ardından bütçe oylamasına geçildi.
Sarı-kırmızılı kulüp derneğinin 2022 yılı bütçesi 261 milyon 764 bin 479 lira gelir, 837 milyon 464 bin 214 lira gider olarak oy çokluğuyla onaylandı.
Öte yandan genel kurul toplantısına 500'ü aşkın üyenin katıldığı açıklandı.
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