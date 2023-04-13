Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan Flamengo'ya yanıt

Yayınlanma: 13.04.2023 - 09:14

Güncelleme: 13.04.2023 - 09:23

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2019-20 sezonunda çalıştırdığı ve tam 4 kupa (Brezilya Ligi şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Sudamericana Kupası) birden kazandırdığı Flamengo Kulübü’nden birkaç gün önce gelen yeni teklifi geri çevirdi. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Brezilya ekibi çareyi eski hocaları Jesus’ta bulmuştu. Jesus, “Önceliğim Fenerbahçe” deyince görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Ali Koç ile Jorge Jesus

KOÇ’LA BUZLAR ERİDİ

Ali Koç’la Jesus’un arası bir süre açık kalmıştı. Koç’un Portekizli çalıştırıcıya yaptığı yeni teklif üzerine Fenerbahçe Başkanı’yla Jesus arasında an itibarıyla barış sağlanmış görünüyor. Hocanın hedefinde iki kupa var. Bu kupalardan en az birinin kazanılması halinde kalma ihtimali yüksek olacak. Ali Koç da Jesus’un kalmasını çok istiyor. Bu arada taraftarın da takıma sahip çıkması önemli. Jesus bu konularda hassas. Tepkileri kabullenemiyor. Benfica’nın başındayken taraftarlar kulüp başkanına tepki gösterdi diye görevi bırakmıştı.

6 İSMİ BEĞENMEMİŞ

Jesus “Zor maç oldu” dediği Karagümrük karşılaşmasında Emre Mor, Serdar Dursun, Pedro, Arao, İrfan Can ve Alioski’nin performansından hiç memnun kalmamış. Bazı futbolcular saman alevi gibi. Bir varlar bir yoklar. Sakat sayısının fazlalığından dolayı kulübede de alternatif kalmadı. Bu yüzden hoca özellikle hücum bölgesinde Batshuayi’nin bir an önce dönmesini bekliyor. Ancak doktorların verdiği bilgiye göre Belçikalı iki hafta daha sahalardan uzak kalacak.