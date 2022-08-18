Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha: Polis uyardı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da ayrılık ihtimali konuşulan Cristiano Ronaldo'ya polisten uyarı geldi. Merseyside polisi konuyla ilgili açıklama yaptı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi sürüyor. Takımda mutsuz olduğu iddia edilen Portekizli futbolcunun polis ile yaşadığı olay ortaya çıktı.
POLİSTEN RONALDO'YA UYARI
NTV'nin haberine göre; Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya Merseyside polisinden uyarı geldi.
Geçtiğimiz sezon oynanan maçta bir Everton taraftarının telefonunu elinden alarak yere fırlatması gündem olan oyuncuya polis uyarı yaptı.
Merseyside polisinden yapılan açıklamada, "9 Nisan Cumartesi günü Everton ile Manchester United maçıyla alakalı iddia bize ulaştı. 37 yaşındaki bir adam saldırı iddiasıyla sorguya çekildi. Konu koşullu uyarı olarak ele alındı ve an itibariyle konu kapandı" denildi.
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