Adana Demirspor'un istediği Artem Dzyuba'dan Vodafone Park paylaşımı
Zenit'ten ayrılan Rus forvet Artem Dzyuba transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcünün Instagram hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımı ise büyük yankı uyandırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile görüşme halinde olan Rus golcü Artem Dzyuba, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu kişisel Instagram hesabından İstanbul paylaşımı yaparken çektiği videoda Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın olması dikkat çekti.
ADANA DEMİRSPOR CEPHESİ DOĞRULADI
Süper Lig ekibinin sportif direktörü Gökhan Göktürk, açıklamalarda bulundu. Sport24'ten Anastasia Dragomir'e konuşan Göktürk, "Evet, iddialar doğru. Artem Dzyuba için resmî bir teklifte bulunduk" ifadelerini kullandı.
Dzyuba'nın Adana Demirsporlu yöneticilerle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanırsa resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Bu arada Adana Demirspor ile 33 yaşındaki golcü arasındaki yapılan sözleşme görüşmelerinin 1+1 yıllık olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı.
13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.
Kariyeri boyunca Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti.
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