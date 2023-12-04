Portekizli yıldız eski takımını yıktı! Barcelona'ya tek gol yetti...

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 07:24
Portekizli yıldız eski takımını yıktı! Barcelona'ya tek gol yetti...
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İspanya La Liga'nın 15. haftasında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 1-0 kazanırken galibiyet golünü 28. dakikada, Barcelona'nın sezon başında Atletico Madrid'den kiraladığı Joao Felix kaydetti.

MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYMEDİ

Atletico Madrid'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 34'e yükseltirken, Atletico Madrid 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Girona'yı ağırlarken, Atletico Madrid sahasında Almeria ile karşılaşacak.


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