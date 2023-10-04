Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.
PORTO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PORTO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Barcelona, gruptaki ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Antwerp'i 5-0 mağlup etmişti.
Porto ise deplasmanda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Sancaktepe'de cesetleri bulunan 3 kardeşin son anları...
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Telefonu yurtdışından getirip, harç yatıranlar dikkat!