Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:23
Porto - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

PORTO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PORTO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Barcelona, gruptaki ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Antwerp'i 5-0 mağlup etmişti.

Porto ise deplasmanda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup etmişti.


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