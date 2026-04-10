Cumhuriyet Gazetesi Logo
Porto'da kazanan yok: Tur İngiltere'ye kaldı!

10.04.2026 00:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Porto, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Notingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Porto ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

Estadio do Dragao'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile tamamlandı.

Maçta Porto'nun golünü 11. dakikada William Gomes kaydederken, Nottingham Forest'ın golünü ise 13. dakikada Martin Fernandes (K.K) kaydetti.

JESUS'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Igor Jesus'un 63. dakikada attığı gol ise VAR'dan iptal edildi.

Bu maçın rövanşı 16 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.

Turu geçen ekip, Bologna-Aston Villa eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi verecek.

İlgili Konular: #porto #uefa avrupa ligi #nottingham forest

