Sarunas Jasikevicius'tan Real Madrid maçı açıklaması: 'Takımın savaşma ruhundan memnunum'

10.04.2026 00:00:00
EuroLeague'in 37. haftasında konuk ettiği Real Madrid'e 74-69 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Jasikevicius, mağlubiyete rağmen takımının oyuna yaklaşımı ve mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çok iyi bir maç olduğunu belirten Jasikevicius, "Ben oyuncularımın maça yaklaşımı ve efordan çok memnunum. Ligdeki en iyi takımlardan birisiyle oynadık. 2 kez önemli avantaj sağladık. Belirli bölümlerde konsantrasyonumuz bozulunca zorlandık. Rakibin bazı önemli atışları vardı, bizim de kaçırdığımız atışlar vardı. Bugün takımın oyuna yaklaşımı ve savaşma ruhundan memnunum" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların rollerini uygulamada ve oyun planında iyi olduklarını ancak skoru detayların belirlediğini dile getiren Jasikevicius, "Real Madrid'in hücum potansiyelini anlamamız gerekiyor. Daha önceki maçlarda 88 sayı atıyorlardı. Onları 74 sayıda tuttuk. Mağlubiyetin nedeni olarak savunmayı söyleyemeyiz" diye konuştu.

21 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olan Boston'ın harika bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Litvanyalı çalıştırıcı, son maçlarda alınan mağlubiyetlerin taraftarlarda karamsarlık oluşturduğu iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Karamsar olunması bizi etkilemiyor. Soyunma odası bizim gizli bölgemiz. Ben koç olarak ilk sıradayken de takımıma neler söylediğimi ve neler beklediğimi biliyorum. Birçok farklı nedenden dolayı sorunlar olacağını biliyorduk. Hiçbir sorunu mazeret olarak kullanmıyoruz. Şu anda en iyi durumumuza tekrar ulaşmak istiyoruz."

SCARIOLO: "ZORLU BİR ATMOSFERDE HARİKA BİR KARAKTER ORTAYA KOYDUK"

Real Madrid Başantrenörü Sergio Scariolo ise galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Takımı ve oyuncuları tebrik eden Scariolo, "Zorlu bir atmosferde harika bir karakter ortaya koyduk. Böyle büyük bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bundan önce şanssız yenilgiler almıştık. Bu galibiyet bize ivme ve özgüven verecek. Bugün play-off atmosferinde oynadık. Bu atmosferde kazanan takımımı tebrik ediyorum. Bugün maçın kritik anları vardı. Üçüncü çeyreğin son 2 dakikası ve son çeyreğin ilk 2 dakikası kritikti. Geride olduğumuz anlar vardı, sonra maça tutunduk. Kenardan gelen oyuncularımızdan katkı aldık, sonrasında ilk 5'teki oyuncularımızı maça dahil ederek skoru tuttuk" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 37. haftasında kendi evinde ağırladığı Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Temsilcimiz, Valencia'nın Panathinaikos'u mağlup etmesi ile birlikte EuroLeague'de play-off oynamayı garantiledi.
