Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray MCT Technic maçına erteleme kararı!

9.04.2026 23:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray MCT Technic maçının ertelendiği duyuruldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic maçı, sarı-kırmızılıların Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı müsabaka dolayısıyla ertelendi.

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile deplasmanda oynanması planlanan müsabaka, 15 Nisan Çarşamba günü La Laguna Tenerife ile oynayacağımız FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü karşılaşması nedeniyle 23 Nisan Perşembe günü saat 19.00'a ertelenmiştir. Kulübümüzün Avrupa kupalarındaki mücadelesine gösterdikleri anlayış ve desteklerinden ötürü Türkiye Basketbol Federasyonuna ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübüne teşekkür ederiz."

SERİDE DURUMU EŞİTLEMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında dün İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Kazanan taraf organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.

İlgili Konular: #galatasaray #Basketbol Süper Ligi #Yukatel Merkezefendi Belediyesi

Liverpool'da Andy Robertson ile yollar ayrılıyor! Resmen açıklandı... İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 32 yaşındaki İskoç oyuncu Andy Robertson ile sezon sonunda yolların ayrılacağını duyurdu.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de play-off'u garantiledi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 37. haftasında kendi evinde ağırladığı Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Temsilcimiz, Valencia'nın Panathinaikos'u mağlup etmesi ile birlikte EuroLeague'de play-off oynamayı garantiledi.
Esenler Erokspor - Amed SK maçında kazanan çıkmadı! Esenler Erokspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amed SK ile 1-1 berabere kaldı.