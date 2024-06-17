Sözleşmesi sona ermişti: Porto'dan Pepe kararı!

Porto Başkanı Andre Villas-Boas, takımın deneyimli ismi Pepe'nin kulüpten ayrılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 18:11
Sözleşmesi sona ermişti: Porto'dan Pepe kararı!
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Porto Başkanı Andre Villas-Boas, 41 yaşındaki deneyimli savunma oyuncuları Pepe ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Boas, "Pepe'nin kariyerine saygı duyuyoruz ancak Porto oyuncusu olarak devam etmeyecek. Bunun nedeni kendisine çok iyi bir şekilde açıklandı" ifadelerini kullandı.

"İSTEDİĞİ KARARI VERECEKTİR"

Yeni dönemde mali olarak değişime gideceklerinin sinyalini veren Porto Başkanı Boas, "Yeni dönemde kulübün ücretleri ve maliyetleri azaltma düşüncesi var. Bu Pepe'ye anlatıldı ve o da bunu anladı. Kariyeriyle ilgili istediği kararı verecektir. Porto'nun kapıları her zaman Pepe'ye açık olacak" sözlerini sarf etti.

Portekiz basınında daha önce çıkan haberlerde Portekizli savunma oyuncusuna Türkiye, Katar ve Brezilya'dan ilgi olduğu öne sürülmüştü.

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen Pepe, Türkiye'de ise Beşiktaş'ta oynamıştı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Porto ile sözleşmesi sona eren Pepe, geride kalan sezonda Portekiz temsilcisinde 34 maçta süre buldu ve 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.


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