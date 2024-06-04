Porto'da ayrılık resmen açıklandı!
Porto, teknik direktörü Sergio Conceiçao ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Portekiz Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçirmeyen ve ligi 3. sırada tamamlayan Porto, teknik direktörü Sergio Conceiçao ile yollarını ayırdı.
Porto'dan yapılan açıklamada, Sergio Conceiçao'nun görevine devam etmeyeceği belirtildi.
Portekizli teknik adamın adı Milan ve Suudi Arabistan'dan bazı takımlarla anılmıştı.
11 KUPA KAZANDI
2017 yılında Porto'nun başına geçen Sergio Conceiçao çıktığı 377 resmi maçta 272 galibiyet 50 beraberlik ve 55 mağlubiyet alırken maç başına 2.30 puan ortalaması tutturdu.
Ayrıca 49 yaşındaki Portekizli teknik adam 7 sezonda 3 kere Portekiz Ligi'ni, 4 kez Portekiz Kupası'nı, 1 kez Portekiz Lig Kupası'nı ve 3 kere Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.
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