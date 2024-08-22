Porto, Deniz Gül'ü transfer ediyor: Bonservis ücreti ortaya çıktı!

Portekiz Ligi ekibi Porto'nun Hammarby forması giyen Türk asıllı İsveçli oyuncu Deniz Gül'ü transfer edeceği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:44
Porto, Deniz Gül'ü transfer ediyor: Bonservis ücreti ortaya çıktı!
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Hammarby forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül, Porto'ya transfer oluyor. İki ekibin, Deniz Gül'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Porto, Hammarby ile Deniz Gül'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

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Haberde Portekiz devinin bu transfer için 5 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.

Deniz Gül geçen sezon Hammarby formasıyla 22 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 996 dakika süre alırken 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.


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