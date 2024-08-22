Porto, Deniz Gül'ü transfer ediyor: Bonservis ücreti ortaya çıktı!
Portekiz Ligi ekibi Porto'nun Hammarby forması giyen Türk asıllı İsveçli oyuncu Deniz Gül'ü transfer edeceği ileri sürüldü.
Hammarby forması giyen Türk asıllı İsveçli futbolcu Deniz Gül, Porto'ya transfer oluyor. İki ekibin, Deniz Gül'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Porto, Hammarby ile Deniz Gül'ün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Haberde Portekiz devinin bu transfer için 5 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.
Deniz Gül geçen sezon Hammarby formasıyla 22 maça çıktı. 20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 996 dakika süre alırken 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Spor Haberleri
- Porto, Türk asıllı İsveçli oyuncuyu transfer ediyor!
- Eski başkandan adaylık sinyali!
- İngiliz kulüpten Fenerbahçe yanıtı!
- Jesus'a Manchester'dan 110 milyon Euro'luk transfer!
- Lugano maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı!
- Beşiktaş'ta yollar ayrılıyor!
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt!
- Vinicius Souza kimdir?
- Kiralık olarak forma giymişti: Göztepe'den Lis kararı!
- 13 yaşındaki Yağız Kaan, resmen 'Büyükusta'
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Sokak ortasında darbedilen kadın konuştu!