Beşiktaş, Lugano maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi: Listede sürpriz isim!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, kadrosunu bildirdi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı.
ABOUBAKAR KADRODA YER ALDI
Takımdan ayrılacağı ileri sürülen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.
Beşiktaş, rakibini 29 Ağustos'ta İstanbul'da konuk edecek ve elemesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılım hakkı kazanacak.
Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka
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