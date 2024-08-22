UEFA listesine dahil edilmemişti: Fransızların özel hedefi Samet Akaydin!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'in, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki milli stoperi Samet Akaydin'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi, bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarında kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde de listeye dahil edilmeyen tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında.
SAMET AKAYDİN SICAK BAKIYOR
Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydin'in de Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.
NİCE TRANSFERİ HEMEN TAMAMLAMAK İSTİYOR
Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor.
Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.
Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
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