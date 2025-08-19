Porto ligde ikide iki yaptı!

Portekiz Ligi'nin 2. Haftasında Gil Vicente ve Porto karşı karşıya geldi.

Estadio Cidade de Barcelos'ta oynanan maçta Porto, Gil Vicente'yi 2-0 mağlup etti.

Konuk ekip Porto'da Danimarkalı Victor Froholdt, 20. dakikada ağları sarstı.

PORTO İKİDE İKİ YAPTI

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Porto soyunma odasın 1-0 önde girdi.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Brezilyalı sağ kanat Pepe ile golü bulan Porto, farkı ikiye çıkardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Gil Vicente'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek ikinci haftayı da galibiyetle kapattı.