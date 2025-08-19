Cumhuriyet Gazetesi Logo
Porto ligde ikide iki yaptı!

Porto ligde ikide iki yaptı!

19.08.2025 10:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Porto ligde ikide iki yaptı!

Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Portekiz Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Gil Vicente'yi 2-0 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 2. Haftasında Gil Vicente ve Porto karşı karşıya geldi.

Estadio Cidade de Barcelos'ta oynanan maçta Porto, Gil Vicente'yi 2-0 mağlup etti.

Konuk ekip Porto'da Danimarkalı Victor Froholdt, 20. dakikada ağları sarstı.

PORTO İKİDE İKİ YAPTI

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Porto soyunma odasın 1-0 önde girdi.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Brezilyalı sağ kanat Pepe ile golü bulan Porto, farkı ikiye çıkardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Gil Vicente'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek ikinci haftayı da galibiyetle kapattı.

İlgili Konular: #porto #portekiz ligi #francesco farioli

İlgili Haberler

Porto'dan şaşırtan transfer açıklaması: Taraftarın önüne sürpriz olarak çıktı!
Porto'dan şaşırtan transfer açıklaması: Taraftarın önüne sürpriz olarak çıktı! Portekiz Premier Lig ekiplerinden Porto, yeni transferi Luuk de Jong'u yeni sezon tanıtımında açıkladı.
Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Porto'nun efsane kaptanı Jorge Costa, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. Kulüp, Costa için Dragao Stadı'nda halka açık veda töreni düzenleyecek.
Samu Aghehowa yıldızlaştı: Porto sezona galibiyetle başladı!
Samu Aghehowa yıldızlaştı: Porto sezona galibiyetle başladı! Francesco Fariol yönetimindeki Porto, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti.