Cumhuriyet Gazetesi Logo
Porto namağlup serisini sürdürdü!

Porto namağlup serisini sürdürdü!

8.12.2025 09:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Porto namağlup serisini sürdürdü!

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Porto, deplasmanda Tondela'yı 2-0 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 13. haftasında Porto, deplasmanda Tondela'ya konuk oldu. Estadio Joao Cardoso Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Porto, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Porto'ya galibiyeti golleri 48. dakikada Samu Aghehowa ve 49. dakikada William Gomes kaydetti.

Porto'da Deniz Gül, karşılaşmaya 79. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Porto, ligdeki namağlup serisini sürdürdü ve 37 puanla Sporting'in 5 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Ligdeki 8. mağlubiyetini yaşayan Tondela, 9 puanla 16. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Porto, Estrela'yı konuk edecek. Tondela, Nacional'e konuk olacak.

İlgili Konular: #porto #portekiz ligi #Tondela

İlgili Haberler

Jose Mourinho eski takımı Porto ile yenişemedi!
Jose Mourinho eski takımı Porto ile yenişemedi! Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Portekiz Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Porto ile 0-0 berabere kaldı.
Jose Mourinho'dan kendisini yuhalayan Portolulara yanıt!
Jose Mourinho'dan kendisini yuhalayan Portolulara yanıt! Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Porto ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından görüşlerini aktardı.
Deniz Gül attı: Porto deplasmanda kazandı!
Deniz Gül attı: Porto deplasmanda kazandı! Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, Portekiz Premier Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Moreirense'yi 2-1 mağlup etti.