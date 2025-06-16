Vincent Kompany'den Leroy Sane yanıtı: 'Umarım son 3 maçta...'

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TURNUVADA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK"

Kompany, Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane'nin, Auckland City maçında neden hiç süre alamadığına yönelik soruya, "Sane, takıma en son katılan oyuncuydu. Turnuvada kesinlikle önemli bir rol üstlenecek. Umarım son 3 maçta da elinden geleni yapar" yanıtını verdi.

Belçikalı teknik direktör ayrıca, "Umarım Sane ayrıldıktan sonra da turnuvanın son birkaç maçını iyi oynayabiliriz" diye konuştu.



