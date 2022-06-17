Porto ve Arsenal, Vieira'nın transferinde anlaştı
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Porto'da forma giyen Fabio Vieira transferinde sona geldi.
Portekiz'in Porto takımı ile İngiliz temsilcisi Arsenal, orta saha oyuncusu Fabio Vieira'nın transferi için anlaşma sağladı.
Porto'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Portekizli futbolcunun transferi için 40 milyon avro karşılığında iki kulübün anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Porto formasıyla üç sezonda 75 maça çıkan ve 10 gol atan Vieira, iki kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Vieira, geçen yıl ülkesinin final oynadığı Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda da turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmişti.
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