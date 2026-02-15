Porto'ya deplasmanda tek gol yetti!

Portekiz Süper Ligi 22. hafta maçında lider Porto deplasmanda Nacional'i 1-0 mağlup etti.

Estadio da Madeira'da oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 60. dakikada Jan Bednarek attı.

DENİZ GÜL FORMA GİYDİ

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül ilk 11'de başladığı karşılaşmada 74 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Porto 59 puana ulaştı, Nacional ise 21 puanda kaldı. İkinci sırada yer alan ve bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 52 puanı bulunuyor. Sporting Lizbon bugün (15 Şubat Pazar) saat 23:30'da sahasında Famalicao ile karşılaşacak.

Ligin sonraki maçında Porto, Rio Ave'yi konuk edecek. Nacional ise Arouca'ya konuk olacak.