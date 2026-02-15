Cumhuriyet Gazetesi Logo
Porto'ya deplasmanda tek gol yetti!

Porto'ya deplasmanda tek gol yetti!

15.02.2026 21:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Porto'ya deplasmanda tek gol yetti!

Porto, Portekiz Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nacional'i 1-0 mağlup etti.

Portekiz Süper Ligi 22. hafta maçında lider Porto deplasmanda Nacional'i 1-0 mağlup etti.

Estadio da Madeira'da oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 60. dakikada Jan Bednarek attı.

DENİZ GÜL FORMA GİYDİ

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül ilk 11'de başladığı karşılaşmada 74 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Porto 59 puana ulaştı, Nacional ise 21 puanda kaldı. İkinci sırada yer alan ve bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 52 puanı bulunuyor. Sporting Lizbon bugün (15 Şubat Pazar) saat 23:30'da sahasında Famalicao ile karşılaşacak.

Ligin sonraki maçında Porto, Rio Ave'yi konuk edecek. Nacional ise Arouca'ya konuk olacak.

İlgili Konular: #porto #portekiz ligi #Nacional

İlgili Haberler

Atletico Madrid'e deplasmanda ağır darbe!
Atletico Madrid'e deplasmanda ağır darbe! Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano'ya 3-0 mağlup oldu.
Beşiktaş'a kötü haber: El Bilal Toure oyuna devam edemedi!
Beşiktaş'a kötü haber: El Bilal Toure oyuna devam edemedi! Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş'ta El Bilal Toure, oyuna devam edemedi.
Thorsten Fink imza için Samsun'da!
Thorsten Fink imza için Samsun'da! Süper Lig ekibi Samsunspor, 58 yaşındaki Alman teknik direktörü sözleşme imzalamak üzere kente getirdi.