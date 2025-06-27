Cumhuriyet Gazetesi Logo
Potanın Perileri'nin rakibi Almanya!

Potanın Perileri'nin rakibi Almanya!

27.06.2025 12:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Potanın Perileri'nin rakibi Almanya!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında 28 Haziran Cumartesi günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak. Milliler, Almanya'yı elemesi halinde 5'incilik maçında Litvanya-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, rakibine yenilmesi durumunda ise 7'ncilik müsabakasında aynı eşleşmedeki kaybeden tarafla mücadele edecek.

A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenilen Türkiye, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti. Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milli takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde ise İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, klasman maçlarına kaldı.


İlgili Konular: #Almanya #Potanın Perileri

İlgili Haberler

Potanın Perileri'nin çeyrek finalde rakibi İtalya!
Potanın Perileri'nin çeyrek finalde rakibi İtalya! A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Grubumuzu ikinci tamamladık: Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
Grubumuzu ikinci tamamladık: Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 83-72 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
Çok yazık oldu! Potanın Perileri yarı finali uzatmada kaçırdı!
Çok yazık oldu! Potanın Perileri yarı finali uzatmada kaçırdı! A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya'ya uzatmada 76-74 kaybetti.