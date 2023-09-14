Potanın Perileri'nin rakipleri İsviçre'de belli olacak!
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri İsviçre'de yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi, İsviçre'de yapılacak.
Cenevre kentindeki House of Basketball’da düzenlenecek kura organizasyonu, 19 Eylül Salı günü TSİ 15.00’te başlayacak.
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Elemelerde Avrupa kıtasından 36 ülke mücadele edecek ve ilk karşılaşmalar 2023'ün kasım ayında oynanacak. Elemeler, gelecek yılın şubat ve kasım aylarındaki etaplarla devam edecek.
Türkiye, kura çekiminde 2. torbada yer alacak ve grupta 3, 6 ve 7'nci torbadan gelen rakiplerle eşleşecek.
FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek.
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