Hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları... Filenin Sultanları'ndan rahat prova!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Japon ekibi Hisamitsu Springs’i 4-0 yendi.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:04
Hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları... Filenin Sultanları'ndan rahat prova!
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2023 Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor.

Filenin Sultanları, hazırlıklar kapsamında salı günü oynadığı dostluk maçında Japon ekibi Hisamitsu Springs’i 4-0 (25-17, 25-18, 25-20, 25-20) mağlup etti.

Elemelerde B Grubu’nda yer alan Milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.

Olimpiyat elemelerinde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.

Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:

16 Eylül Cumartesi

07.00 Türkiye - Porto Riko

17 Eylül Pazar

07.00 Türkiye - Bulgaristan

19 Eylül Salı

07.00 Türkiye - Peru

20 Eylül Çarşamba

07.00 Türkiye - Arjantin

22 Eylül Cuma

10.00 Türkiye - Brezilya

23 Eylül Cumartesi

13.30 Türkiye - Japonya

24 Eylül Pazar

10.00 Türkiye - Belçika


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