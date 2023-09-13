Hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları... Filenin Sultanları'ndan rahat prova!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Japon ekibi Hisamitsu Springs’i 4-0 yendi.
2023 Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri çalışmalarını sürdürüyor.
Filenin Sultanları, hazırlıklar kapsamında salı günü oynadığı dostluk maçında Japon ekibi Hisamitsu Springs’i 4-0 (25-17, 25-18, 25-20, 25-20) mağlup etti.
Elemelerde B Grubu’nda yer alan Milliler, ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin, Brezilya ve Belçika ile karşılaşacak.
Olimpiyat elemelerinde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Paris 2024 biletini alacak.
Filenin Sultanları’nın maç programı şöyle:
16 Eylül Cumartesi
07.00 Türkiye - Porto Riko
17 Eylül Pazar
07.00 Türkiye - Bulgaristan
19 Eylül Salı
07.00 Türkiye - Peru
20 Eylül Çarşamba
07.00 Türkiye - Arjantin
22 Eylül Cuma
10.00 Türkiye - Brezilya
23 Eylül Cumartesi
13.30 Türkiye - Japonya
24 Eylül Pazar
10.00 Türkiye - Belçika
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe
- AKP'li belediye başkanından şikayetçi oldu
- İstanbul metrolarında sabotaj kamerada!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!
- Kiracı ev sahibini bıçaklayarak öldürdü!