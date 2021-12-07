Galatasaray ve Fenerbahçe'den anlamlı mücadele: Kadına şiddete son
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla karşı karşıya geldiler. Saat 19.00'da başlayan mücadelede ilk yarı sona erdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları "kadına şiddete son" demek için ortak bir hazırlık maçı düzenlediler. 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda başlayan maçta Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Galatasaray'da Daniels 5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe 9. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Fatma ile gole çevirdi. Sarı-lacivertliler, 14. dakikada Berdan ile farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçeli futbolcular, 8 numaralı formayı göstererek golü ameliyat olan takım arkadaşları Altun Sancar'a hediye ettiler. Maçın 30. dakikasında Fenerbahçe, Shameeka ile skoru 3-0 yaptı.
4 dakika sonra sarı-lacivertli takım bir gol daha buldu. 35. dakikada Shameeka'nın ceza sahasından çektiği sert şut, üst direğe çarparak ağlarla buluştu.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 38. dakikada yine Shameeka ile golü buldu. Skor 5-0 olurken, İngiliz golcü hat-trick yaptı. İlk yarının bitmesine 4. dakika kala Kennya, takımının 6. golünü kaydetti.
MAÇTAN NOTLAR
Sarı-lacivertli taraftarlar, NEF Stadyumu'nda Fenerbahçe yedek kulübesinin arkasında takımlarını desteklediler. Maçtan önce Galatasaray ve Fenerbahçe tribünleri, "iki takım el ele" tezahüratı yaptı. İki takım da seremoniden sonra el ele tribünleri selamladı.
Galatasaray'da Didem oyuna girerken "Kadına şiddeti kanıksama" yazılı bir pankartı tribünlere gösterdi.
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