27.09.2025 13:12:00
Premier Lig'de sürpriz teknik direktör ayrılığı!

West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden West Ham, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Londra ekibinde 8 aydır görev yapan İngiliz teknik adam, kötü sonuçların ardından kovuldu. 

WEST HAM KARNESİ

50 yaşındaki teknik adam, West Ham'ın başında çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. West Ham, bu sezon 5 maçta 1 galibiyet 4 beraberlik ile 19. sırada yer alıyordu.

İLK ADAY SANTO

Guardian'da yer alan habere göre, West Ham'daki boş teknik direktörlük koltuğu için ilk aday, Nottingham Forest ile yollarını ayıran Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo.

