Premier Lig devinden yıldız forvete 75 milyon Euro!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 16:48

Güncelleme: 10.08.2024 - 16:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 26 yaşındaki forvet Dominic Solanke'yi Bournemouth'tan kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiliz devi, başarılı furbolcuyu 75 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham ayrıca İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bournemouth'ta toplam 216 maça çıkan Solanke, 77 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.