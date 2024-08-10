Premier Lig devinden yıldız forvete 75 milyon Euro!
Tottenham, Bournemouth'tan 26 yaşındaki forvet Dominic Solanke'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 26 yaşındaki forvet Dominic Solanke'yi Bournemouth'tan kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiliz devi, başarılı furbolcuyu 75 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham ayrıca İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Bournemouth'ta toplam 216 maça çıkan Solanke, 77 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.
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