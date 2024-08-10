Premier Lig devinden yıldız forvete 75 milyon Euro!

Tottenham, Bournemouth'tan 26 yaşındaki forvet Dominic Solanke'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 16:48
Premier Lig devinden yıldız forvete 75 milyon Euro!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 26 yaşındaki forvet Dominic Solanke'yi Bournemouth'tan kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiliz devi, başarılı furbolcuyu 75 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham ayrıca İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bournemouth'ta toplam 216 maça çıkan Solanke, 77 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.


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