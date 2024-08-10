Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e iki transfer!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 14:35

Güncelleme: 10.08.2024 - 14:35

Fatih Karagümrük; Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp ve Marius Tresor Doh'u renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, Doh transferi için şu ifadeleri kullandı:

"Kiralık olarak kadromuza kattığımız Tresor, kariyerine Fildişi ekiplerinden ASFA'da başladı. 2 yıl Fildişi Lig 1'de USC Bassam'da oynadı. LYS Sassandra forması giydikten sonra Fenerbahçe'de sözleşme imzaladı.

Maruıs Tresor Doh'a Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."

Kırmızı-Siyahlı kulübün, Çağtay'ın transferi için ise ifadeleri şu şekilde:

"Kasımpaşa'da kariyerine başlayan Çağtay, 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Süper Lig'de de forma şansı bulan Çağtay, son 2 sezondur Iğdır FK ve İskenderunspor'da kiralık olarak forma giydi.

Çağtay Kurukalıp'a Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."