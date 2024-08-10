Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e iki transfer!
Fatih Karagümrük; Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp ve Marius Tresor Doh'u kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük; Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp ve Marius Tresor Doh'u renklerine bağladı.
Fatih Karagümrük, Doh transferi için şu ifadeleri kullandı:
"Kiralık olarak kadromuza kattığımız Tresor, kariyerine Fildişi ekiplerinden ASFA'da başladı. 2 yıl Fildişi Lig 1'de USC Bassam'da oynadı. LYS Sassandra forması giydikten sonra Fenerbahçe'de sözleşme imzaladı.
Maruıs Tresor Doh'a Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."
Kırmızı-Siyahlı kulübün, Çağtay'ın transferi için ise ifadeleri şu şekilde:
"Kasımpaşa'da kariyerine başlayan Çağtay, 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Süper Lig'de de forma şansı bulan Çağtay, son 2 sezondur Iğdır FK ve İskenderunspor'da kiralık olarak forma giydi.
Çağtay Kurukalıp'a Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz."
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