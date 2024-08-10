Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun mesajına yanıt!

Yayınlanma: 10.08.2024 - 13:13

Güncelleme: 10.08.2024 - 13:13

Jose Mourinho, Fenerbahçe Kulübü'nün ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim bursu verdiği projeyi desteklediğini açıkladı. Sarı-Lacivertliler, Mourinho'nun mesajına yanıt verdi.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şöyle:

"Değerli Kamuoyu ve Fenerbahçe taraftarı,

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Aylar önce Fenerbahçe ile ilk görüşmemizde bana kulübün tarihi, dünyanın en büyük spor kulübü olduğu, hikayesi, hedefleri, tesisleri, büyük camiası ve eşsiz tribünleri en detaylı şekilde anlatıldı.

Ve bu hikaye beni çok heyecanlandırdı.

Bu benzersiz hikayede dikkatimi en çok çeken şeylerden biri ise bu büyük kulübün ve camianın, futbol takımı öncülüğünde iki sezondur çocuklar için attığı adım oldu.

Bana “Fenerbahçe iki sezondur her sezona ülkenin ihtiyacı olan çocuklarına eğitim bursu veriyor, teknik direktörü ve takım bu projeyi sahipleniyor, camia da her zaman olduğu gibi bunun en önemli parçası oluyor” dendiğinde bunun ne kadar anlamlı bir adım olduğunu düşündüm.

İmza törenimde Fenerbahçe ve taraftarı için söylediğim sözü şimdi burada bir kez daha söyleyeceğim ve bu sözün ilk adımını da bu anlamlı projenin parçası olarak atacağım;

“SİZİN HAYALLERİNİZ ARTIK BENİM HAYALLERİM”

Fenerbahçe’nin bu ülkeye duyduğu sorumluluk ve aidiyetle ülkenin çocuklarına faydalı olmak adına kurduğu hayalleri ben de sahipleniyorum.

Fenerbahçe’nin 2 sezondur hayata geçirdiği eğitim bursunun başlangıcını yapacağımı tüm taraftarımızla paylaşmak istiyorum.

Önce futbolcularımın ve sonra büyük taraftarımızın bu anlamlı adımın yine gururla parçası olacağına,

Bu ülkenin evlatları için de hayallerimizin bir olacağına inanıyorum!

Hepinizi çok seviyorum.

José Mourinho

"ÇOCUKLAR İÇİN HAYALLERİMİZ BİR"

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho,

Mektubunu aldık.

İki sezondur çocuklar için hayata geçirdiğimiz bu projemize duyduğun saygı, sevgi ve sahiplenme için sana teşekkür ederiz.

Tarihi boyunca duruşuyla ülkesine bağlılığını her fırsatta göstermiş bir spor kulübü olarak “Fenerbahçe topluma dokunur, milletine faydalı olur” sorumluluğu ile hayata geçirdiğimiz;

İlk yıl Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Anadolu’da YÜZ kızımız olacak, Cumhuriyet’in izinde, yarınlara güvenle bakan” diyerek Anadolu’daki 100 kız çocuğumuza,

İkinci yıl Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı vesilesiyle TEGV ile “BÜYÜK ATATÜRK, BU ULUS VE ÜLKEYE HİZMETİ EN BÜYÜK GÖREVİMİZ KABUL EDİYOR, BİR AVUÇ TOPRAĞI VATAN YAPANLARA MİNNETTARIZ DİYOR, CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA ÜLKEMİZİN EVLATLARINA FENER OLUYORUZ!” diyerek 81 ilimizden 81 çocuğumuza burs verme geleneğimizin yeni adımını,

Senin mesajınla

“Çocuklar için Hayallerimiz BİR” diyerek atıyoruz.

Bu güzel ülkenin gurur duyduğu markalarından Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe olarak;

Sorumluluğumuzu vatanımızdan, umudumuzu kırmızı beyaz bayrağımızdan, gücümüzü Atamızdan alıyoruz.

Ülkemizin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı deprem felaketinden etkilenen halkımızın yanında olma refleksi ile Atamızın önderliğinde kurulmuş, ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği ile depremden etkilenmiş çocuklarımıza burs vereceğimizi açıklıyoruz.

Sizin ve Futbol Takımımızın öncülüğünüzde atacağımız bu adımda, tüm camiamızın, kongre üyelerimizin de bizimle olacağına inanıyoruz.

Ayrıca takım fark etmeksizin çocuklar için bizim de “Hayallerimiz Bir” diyen herkesi bu projenin parçası olmaya davet ediyoruz."