Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi: Premier Lig devi devreye girdi!
Premier Lig devlerinden Manchester United'ın, Ferdi Kadıoğlu'nun temsilcisiyle görüştüğü ve Fenerbahçe ile anlaşılması durumunda kendilerinden talep edeceği sözleşme şartlarını sorduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu için Brighton'dan gelen resmi teklifin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.
İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Manchester United'ın da gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcu için Manchester ekibinin Hollandalı teknik direktörü Erik ten Haag'ın talebi sonrası resmi bir temas gerçekleşti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nun temsilcisiyle görüştü ve Fenerbahçe ile anlaşılması durumunda kendilerinden talep edeceği sözleşme şartlarını sordu.
Öte yandan Brighton'ın bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'luk resmi teklifinden önce Arsenal ve Manchester United'ın henüz bu rakamlara çıkamadığı bilgisine ulaşıldı. Ancak Manchester United'ın Brighton'a yakın bir bedelle kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin gelen teklifleri kabul etmesi halinde, Ferdi Kadıoğlu kariyerine Premier Lig'de devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli futbolcu transferdeki yoğun ilginin ardından İngiltere'den gelen tekliflere sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı. Ferdi Kadıoğlu özellikle geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği üst düzey performansın ardından birçok Avrupa devinin radarına girdi.
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