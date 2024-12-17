Premier Lig devinin yıldızına doping şoku!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Mykhaylo Mudryk'in doping testi pozitif çıktı.
Chelsea'nin 2022-23 sezonunun ara Transfer döneminde 70 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk'te doping tespit edildi.
CHELSEA VE MUDRYK DOĞRULADI
İngiltere Premier Lig ekibi, Ukraynalı kanat oyuncusunun doping testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Mudryk de doping haberlerini doğruladı ve "Verdiğim numunenin yasaklı bir madde içerdiğine dair bildirim aldığımı teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.
Mudryk sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu benim için tam bir şok oldu çünkü asla bilerek yasaklı bir madde kullanmadım veya herhangi bir kuralı ihlal etmedim. Bunun nasıl olabildiğini araştırmak için ekibimle yakın bir şekilde çalışıyorum. Hiçbir yanlış yapmadığımı biliyorum ve en kısa sürede sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazla bir şey söyleyemem."
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