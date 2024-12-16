Chelsea, Brentford karşısında zorlanmadı
Chelsea, Brentford'u 2-1 mağlup ederek rakibine karşı 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Brentford karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Chelsea 2-1'lik skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren gollleri 43. dakikada Marc Cucurella ve 80. dakikada Nicolas Jackson kaydederken maçın son anlarında Bryan Mbeumo Brentford adına farkı 1'e düşüren golü attı ve skoru belirledi.
CHELSEA'NİN HASRETİ SONA ERDİ
Brentford'a karşı son 5 maçında galip gelemeyen Chelsea (2B 3M), Brentford'a karşı kötü serisine son verdi.
Gelecek hafta Everton deplasmanına gidecek olan 2. sıradaki Chelsea, bu galibiyet ile birlikte puanını 34'e çıkarırken evinde Nottingham Forest'î ağırlayacak olan Brentford, 23 puanla 10. sırada bulunuyor.
Etiketler: #chelsea #brentford #İngiltere Premier Lig
Spor Haberleri
- PSG, Lyon karşısında 3 puanı 3 golle aldı!
- Tottenham, Southampton'ı deplasmanda farklı geçti!
- Chelsea, Brentford karşısında zorlanmadı
- Roma duraklama dakikalarında yıkıldı!
- Anadolu Efes sahasında hata yapmadı!
- Kerem Aktürkoğlu'nun asisti Benfica'ya yetmedi!
- Göksel Gümüşdağ'dan kırmızı kart açıklaması!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- Nuri Şahin'in Dortmund'u 3 puanı son dakikada bıraktı!
- Rıdvan Yılmaz penaltı kaçırdı, Rangers kupayı kaptırdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye iyi haber yok!
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Seküler müdür kalmadı'
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- İkinci elde 'Suriyeli' hareketliliği