Premier Lig ekibi açıkladı: Joe Worrall resmen Beşiktaş'ta!

Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:59

Güncelleme: 05.02.2024 - 21:00

Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Siyah beyazlı ekip, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Englishman In Dolmabahçe. ?



Welcome to Beşiktaş ?????? ?????????????? ?? pic.twitter.com/u5rXsc0PG4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2024

ANLAŞMA ŞARTLARI

Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ TRANSFERİ

Beşiktaş, transfer döneminde Joe Worrall'dan önce Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlamıştı. İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın transfer dönemindeki ikinci hamlesi oldu.