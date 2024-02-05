Premier Lig ekibi açıkladı: Joe Worrall resmen Beşiktaş'ta!

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı. Beşiktaş da paylaşımıyla transferi duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:59
Premier Lig ekibi açıkladı: Joe Worrall resmen Beşiktaş'ta!
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Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN VİDEOLU PAYLAŞIM 

Siyah beyazlı ekip, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

 

ANLAŞMA ŞARTLARI

Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.

Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ TRANSFERİ

Beşiktaş, transfer döneminde Joe Worrall'dan önce Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlamıştı. İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın transfer dönemindeki ikinci hamlesi oldu.


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