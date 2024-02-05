Premier Lig ekibi açıkladı: Joe Worrall resmen Beşiktaş'ta!
Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı. Beşiktaş da paylaşımıyla transferi duyurdu.
Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TAN VİDEOLU PAYLAŞIM
Siyah beyazlı ekip, transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Englishman In Dolmabahçe. ?— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2024
Welcome to Beşiktaş ?????? ?????????????? ?? pic.twitter.com/u5rXsc0PG4
ANLAŞMA ŞARTLARI
Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest ile anlaşma sağladı. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 600 bin euro maaş verecek.
Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.
BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ TRANSFERİ
Beşiktaş, transfer döneminde Joe Worrall'dan önce Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlamıştı. İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın transfer dönemindeki ikinci hamlesi oldu.
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