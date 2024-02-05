Resmi açıklama geldi: Beşiktaş'ta ayrılık!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'ta bir ayrılık gerçekleşti ve Emrecan Bulut, Ümraniyespor'a gitti.
Siyah-beyazlılar Emrecan Bulut'un Ümraniyespor'e kiralandığını açıkladı.
Emrecan Bulut
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcularımızdan Emrecan Bulut, 2023-24 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Emrecan Bulut'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
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