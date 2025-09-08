Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi takipten çıktı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 17:13:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kulübü takip etmeyi bıraktı.

Fenerbahçe ile ayrılık süreci yaşayan Jose Mourinho'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Portekizli teknik adam, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı.

Fenerbahçe, geçen günlerde Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı. Ayrılığın ardından kulüp başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla neden vedalaştıklarını kamuoyuna duyurmuştu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, dün yaptığı açıklamada, Mourinho'nun oyun anlayışına vurgu yaparak Türkiye'de daha baskın bir futbol istediklerini, bu nedenle de ayrılık kararı aldıklarını belirtmişti.

Koç, açıklamasında "Jose Mourinho'yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı.

Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk.

99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica'ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi.

Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa'da iş yapar ama Türkiye'de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu sürecin ardından Mourinho'nun sosyal medyadaki hamlesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

