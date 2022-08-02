Premier Lig hangi platformda yayımlanacak? İşte Premier Lig maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal

02 Ağustos 2022 Salı, 20:09

Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünyanın en çekişmeli ve kaliteli ligi Premier Lig'de yeni sezon 5 Ağustos günü başlayacak. Premier Lig bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki Premier Lig maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte Premier Lig'in Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...

PREMIER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Premier Lig maçları bu yıl beIN Sports'ta canlı yayımlanacak. beIN Sports, Türkiye'deki Premier Lig takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İngiltere Premier Lig maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.