Premier Lig ekibi Everton, Michy Batshuayi'ye talip oldu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:12

İngiliz basını, bu yaz transfer döneminde Chelsea'den ayrılacak futbolculara dair bir yazı kaleme aldı.

Londra temsilcisinde Michy Batshuayi'nin teknik direktör Thomas Tuchel'in planları arasında olmadığı aktarıldı. Belçikalı golcüyle ilgilenen kulüp olarak Everton gösterildi. Brezilyalı Richarlison'u Tottenham'a satan Everton'ın, yeni bir forvet aradığı ve Batshuayi'yi kadrosuna katabileceği ifade edildi.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Batshuayi, siyah-beyazlı takımda çıktığı 33 lig maçında 14 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

"BATSHUAYI LİSTEMİZDE"

Öte yandan Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt, önceki günlerde yaptığı açıklamada, "Forvet transferimiz olabilir. Beş kişilik listemiz var. Michy Batshuayi de listemizde, istediğimiz isimlerden. Arzu ettiğimiz şartlar oluşmadı. İlerleyen günlerde oluşur mu, değerlendireceğiz. Bütün listeyi değerlendireceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda en uygun isim kimse, onu alacağız" ifadelerini kullanmıştı.