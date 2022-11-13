Premier Lig'de Aston Villa, Brighton'ı 2 golle geçti

13 Kasım 2022 Pazar, 20:52

Premier Lig 16. hafta maçında Aston Villa, Brighton ile karşı karşıya geldi.

Brighton'ın sahasında oynanan maçı Aston Villa 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goleri 20. ve 54. dakikalarda Daniel Ings kaydetti. Brighton'un tek golü 1. dakikada Mac Allister'dan geldi.

Unai Emery, Aston Villa'nın başında ligde çıktığı 2. maçını da kazandı ve ligde puanını 18 yaptı. Brighton ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa, Liverpool'u konuk edecek. Brighton ise Southampton deplasmanına gidecek.