Premier Lig'de Chelsea'nin yıldızı Kai Havertz'e Bayern Münih kancası!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'de forma giyen Kai Havertz ile ilgilendiği iddia edildi.
Chelsea'nin genç yıldızı Kai Havertz'in yeni takımı belli oluyor.
İngiliz basınına göre, Bayern Münih, genç Alman yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.
CHELSEA UCUZA BIRAKMAYACAK
Chelsea'nin henüz net bonservis talebi bilinmese de oyuncuyu ucuza bırakmayacakları belirtildi.
NAGELSMANN ÇOK İSTİYOR
Bayern'in teknik direktörü Nagelsmann'ın sistemine çok uyduğu ve bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği kaydedildi.
Timo Werner ve Romelu Lukaku'nun gönderilmesi sonrası Chelsea'nin Havertz'i kolay bırakmayacakları aktarıldı.
Alman devi Havertz transferi için anlaşma sağlayamazsa, rotasını Christopher Nkunku ve João Félix'e çevire bileceği ifade edildi.
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