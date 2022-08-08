Premier Lig ekibi Arsenal'dan Lucas Torreira'ya veda paylaşımı!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için veda mesajı yayımladı.
Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı.
Premier Lig ekibi Arsenal ise takımdan ayrılan Torreira için veda mesajı yayımladı.
İngiliz kulüpten yapılan açıklamada, "Arsenal'daki herkes, bizimle birlikte geçirdiği her bir an için Lucas'a minnettar. Lucas ve ailesine Galatasaray'daki yeni döneminde sağlık ve mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira için Arsenal'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Galatasaray ayrıca Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını ve Torreira'nın 2 milyon 750 bin Euro ücret alacağını duyurdu.
Thank you and best of luck, Lucas ??— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2022
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