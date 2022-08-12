Hava şartları nedeniyle Premier Lig'de yeni uygulama

İngiltere'de bu hafta sonu oynanacak maçlarda statlardaki sıcaklık 30 dereceyi geçerse su molası uygulamasına gidilecek.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 12:30
Hava şartları nedeniyle Premier Lig'de yeni uygulama
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İngiltere genelinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu Premier Lig ve alt liglerdeki maçlarda su molası uygulamasına gidilecek.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, statlardaki sıcaklığın 30 derece veya üzerinde olması halinde karşılaşmalarda su molaları verilecek.

Bu hafta İngiltere'nin bazı bölgelerinde 30 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların, hafta sonunda 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.


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