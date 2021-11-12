12 Kasım 2021 Cuma, 18:34

Premier Lig'de ekim ayının en iyi oyuncusu ve menajeri açıklandı. İngiltere Premier Lig'de Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel Ekim ayının en iyi antrenörü seçildi.

Chelsea, ekim ayında oynadığı dört lig maçını da kazanırken bu maçlarda toplamda 14 gol kaydeden İngiliz ekibi sadece 1 gol yedi.

Ligde 26 puanla ilk sırada yer alan Chelsea, Manchester City'nin 3 puan önünde bulunuyor.

Premier Lig'de ekim ayının en iyi oyuncusu ise Liverpool'da forma giyen yıldız kanat oyuncusu Muhammed Salah oldu.

29 yaşındaki Mısırlı futbolcu, ekim ayında çıktığı dört lig maçında 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.