Premier Lig'de koronavirüs kabusu! Son sayı açıklandı
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 94 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 27 Aralık-2 Ocak tarihlerinde uygulanan 14 bin 250 test sonucunda 94 pozitif vaka saptandı.
Rekor seviyeye ulaşan önceki haftanın (20-26 Aralık) test verisine kıyasla 9 vakalık azalma yaşandı. Vaka sayısı son 8 haftada ilk kez düştü.
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