Premier Lig'de Leeds United, 90+2'de uyandı
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Leeds United, konuk ettiği Leeds United ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında ateş hattındaki Leeds United, Brighton'u konuk etti. Elland Road'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Brighton'ın golünü 21 dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leeds United'ın golü ise 90+2. dakikada Pascal Struijk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. yenilginin ardından 1 puana ulaşan Leeds United, 35 puanla 17. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 2 galibiyetin ardından 1 puan alan Brighton ise 48 puanla 10. sırada konumlandı.
Son haftada Brighton, West Ham'ı ağırlayacak. Leeds United ise deplasmanda Brentford iel karşılaşacak.
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