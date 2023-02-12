Premier Lig'de Manchester United deplasmanda kazandı
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Marcus Rashford ve 85. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.
Alejandro Garnacho
LEEDS UNITED'IN HASRETİ DİNMEDİ
Bu sonucun ardından Manchester United, 46 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Leeds United ise 19 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta Leicester'ı ağırlayacak. Leeds United ise Everton deplasmanına gidecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Enkazdan kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- Riskli bölgeleri açıkladı, 'Felaket olur' diyerek uyardı
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Can kaybımız artıyor!
- Depremin yeni görüntüsü: Tam o an...