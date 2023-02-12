Premier Lig'de Manchester United deplasmanda kazandı

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:29
Premier Lig'de Manchester United deplasmanda kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Leeds United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Marcus Rashford ve 85. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti.

Alejandro Garnacho

LEEDS UNITED'IN HASRETİ DİNMEDİ

Bu sonucun ardından Manchester United, 46 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Leeds United ise 19 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Leicester'ı ağırlayacak. Leeds United ise Everton deplasmanına gidecek.


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