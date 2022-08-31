Premier Lig'de Chelsea, Wesley Fofana'yı transfer etti!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:45

Premier Lig'de Chelsea, Leicester City'nin savunma oyuncusu Fofana'yı renklerine bağladı.

Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, Leicester City'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Chelsea'nin Fofana için 82 milyon Euro bonservis ödediği basına yansıdı.

HARRY MAGUIRE'IN ARDINDAN İKİNCİ YÜKSEK TRANSFER

Leicester City'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Fransız oyuncu, sakatlığı nedeniyle geçen sezon 12 maçta şans bulmuştu.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki başkent ekibi, ligin ilk beş haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.

Leicester City, 2019 yılında da bir başka savunma oyuncusu Harry Maguire'i Manchester United'a 87 milyon Euro bonservis bedeliyle göndermişti.