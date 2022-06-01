Premier Lig'de tartışmalı liste... Heung-min Son yok!
İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA), Premier Lig'de sezonun en iyi oyuncusu ödülü için yarışacak adayları açıkladı. Listede, Mohamed Salah'la birlikte gol krallığını paylaşan Heung-min Son yer almadı.
Manchester City'nin şampiyonluğuyla tamamlanan İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi oyuncusu ve en iyi genç oyuncusu ödülleri için kısa listeler açıklandı.
İngiltere Profesyonel Oyuncular Derneği'nden yapılan açıklamaya göre sezonun en iyi oyuncusu ödülü için açıklanan listede, Liverpool'dan Virgil Van Dijk, Sadio Mane ve Mohamed Salah yer aldı.
Atlı kişilik listeyi tamamlayan diğer isimler ise Tottenham'dan Harry Kane, Manchester City'den Kevin de Bruyne ve Manchester United'dan Cristiano Ronaldo oldu.
LİSTEDE GOL KRALI YOK
Açıklanan listede sezonu Mohamed Salah'la birlikte gol krallığını paylaşarak tamamlayan Heung Min Son yer almadı. Her iki oyuncu da sezonu 23 golle noktalamıştı.
Yılın en iyi genç oyuncusu ödülü için açıklanan kısa listede ise Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Jacob Ramsey (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Emile Smith Rowe (Arsenal) yer aldı.
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