Premier Lig’de tecavüz iddiası: 2 futbolcu gözaltına alındı!

Premier Lig'de oynayan iki futbolcu, tecavüz suçlamasının ardından gözaltına alındı. 19 yaşındaki iki futbolcu, kefaletle serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 22:22
Premier Lig’de tecavüz iddiası: 2 futbolcu gözaltına alındı!
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İngiltere Premier Lig, iki futbolcunun tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla sarsıldı.

SALDIRI, TECAVÜZ

The Sun'da yer alan habere göre, iki futbolcunun da 19 yaşında olduğu ve aynı kulüpte forma giydiği belirtildi.

Oyunculardan birinin saldırı ve tecavüze yardım-yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı ve sorgulandıktan sonra bir gece hücrede kaldığı kaydedildi. 19 yaşındaki diğer oyuncunun ise ertesi gün tecavüz şüphesiyle sorgulandığı belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Genç oyuncuların kefaletle şu an için serbest kaldığı ancak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Polisler bir tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı. 19 yaşındaki bir erkek, saldırı ve tecavüze yardım-yataklık şüphesiyle tutuklandı. Diğer erkek tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Her ikisi de kefaletle serbest bırakıldı" dedi.

The Sun'a konuşan bir başka kaynak ise polisin, ihbar sonrası oyuncuların formasını giydiği kulübe geldiğini ve iki oyuncudan biriyle stadyumdaki özel bir odada görüştüğünü söyledi. Bir kulüp sözcüsü de olayın şu anda tamamen polisin elinde olduğunu ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını kaydetti.


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